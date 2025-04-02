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Жильё в Дрогичин, Беларусь

4 объекта найдено
Коттедж в Дрогичин, Беларусь
Коттедж
Дрогичин, Беларусь
Площадь 307 м²
Продам Незавершенное законсервированное капитальное строение Брестская обл., г. Дрогичин, ул…
$30,000
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Квартира 2 комнаты в Дрогичин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Дрогичин, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 4/4
2-комнатная квартира, г. Дрогичин, ул. Первомайская, 1986 г.п., 4 / 4 панель, 52,8 / 52,0 / …
$20,600
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Дом в Дрогичин, Беларусь
Дом
Дрогичин, Беларусь
Площадь 181 м²
Предлагаем прекрасный вариант для жизни и бизнеса.  Жилой дом в Брестском р-не с продуманной…
$28,000
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Квартира 2 комнаты в Дрогичин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Дрогичин, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 4/5
2-комнатная квартира, г. Дрогичин, ул. Первомайская, 1986 г.п., 4 / 5 кирпич, 48,3 / 47,8 / …
$16,550
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