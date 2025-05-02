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Дома с бассейном в Драчковском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
3
1 объект найдено
Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Продается уникальный дом с банным комплексом в живописной деревне Лозовый Куст. Большой учас…
$100,000
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Параметры недвижимости в Драчковском сельском Совете, Беларусь

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