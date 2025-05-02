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Дома с гаражом в Драчковском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
3
11 объектов найдено
Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
Продается бревенчатый двухуровневый дом в СТ "Пограничник" для круглогодичного проживания.  …
$145,000
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Таунхаус в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 518 м²
Просторный и светлый таунхаус с великолепным видом. Продаётся как целиком ( 1034,7 м.кв.), т…
$170,000
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Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 104 м²
Находится в 15 минутах прогулочным шагом от микрорайона Сокол, в котором хорошее транспортно…
$31,000
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Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 64 м²
Кирпичная дача недалеко от Минска! ❤️ Просторный кирпичный дачный дом в СТ "Автотранспортник…
$13,900
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Дом в Драчково, Беларусь
Дом
Драчково, Беларусь
Площадь 187 м²
Ссылка на обзор ТикТок Просторный двухэтажный дом 2008 г. п. общей площадью 187.4 м2. Жилая …
$98,500
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Коттедж в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 142 м²
Продается коттедж 2023 года постройки в д. Слободка 32 км от МКАД (Пуховичское направление).…
$77,000
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Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 103 м²
Продается дача в СТ Таксист . Направление Могилевское -17 км от МКАД. Кирпичный трех уровнев…
$75,000
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Дом в Драчково, Беларусь
Дом
Драчково, Беларусь
Площадь 121 м²
Продадим крепкий домик в 33 км от МКАД, аг. Драчково с удобным транспортным сообщением и раз…
$44,900
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Дом в Драчково, Беларусь
Дом
Драчково, Беларусь
Площадь 95 м²
Хотите проводить больше времени на свежем воздухе или ВАМ нужно тихое и спокойное место для …
$49,500
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Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 180 м²
Двухуровневый дом 10*10 м2 из газосиликатного блока (400мм) на ровном ухоженном участке 6 со…
$37,000
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Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
Продается отличный 2-уровневый дом в СТ "Дорожник". На первом этаже расположены кухня с обед…
$38,000
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Параметры недвижимости в Драчковском сельском Совете, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
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