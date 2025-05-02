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Дома с садом в Драчковском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
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15 объектов найдено
Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
Продается бревенчатый двухуровневый дом в СТ "Пограничник" для круглогодичного проживания.  …
$145,000
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Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
Уютная дача из сруба в СТ Исток  Общая площадь постройки 65,6кв.м Две жилые комнаты 10,6кв.м…
$25,000
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Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
СРОЧНО!!! В одном из красивейших мест Беларуси, в агрогородке Петровичи, продается дом довое…
$25,000
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Дом в Заречье, Беларусь
Дом
Заречье, Беларусь
Площадь 77 м²
Отличное место для жизни и инвестиций. Рядом в семистах метрах Петровичское водохранилище с …
$28,000
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Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 148 м²
Продаётся просторный двухэтажный дом в 24 км от Минска в д. д. Заямное с участком 11 соток. …
$146,500
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Дом в Драчково, Беларусь
Дом
Драчково, Беларусь
Площадь 187 м²
Ссылка на обзор ТикТок Просторный двухэтажный дом 2008 г. п. общей площадью 187.4 м2. Жилая …
$98,500
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Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
Продаётся уютная дача в СТ "Алеся", Могилёвское направление, 21 км от МКАД. Общая площадь до…
$55,000
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Коттедж в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 142 м²
Продается коттедж 2023 года постройки в д. Слободка 32 км от МКАД (Пуховичское направление).…
$77,000
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Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 103 м²
Продается дача в СТ Таксист . Направление Могилевское -17 км от МКАД. Кирпичный трех уровнев…
$75,000
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Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 34 м²
Продается Дача - двухэтажный дом щитовой и обложен кирпичом,  с большой террасой 17 м2, крыш…
$16,500
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Дом в Драчково, Беларусь
Дом
Драчково, Беларусь
Площадь 121 м²
Продадим крепкий домик в 33 км от МКАД, аг. Драчково с удобным транспортным сообщением и раз…
$44,900
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Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 122 м²
Добрый день! Всем, кто увидел это объявление, предоставляется уникальная возможность приобре…
$79,500
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Дом в Драчково, Беларусь
Дом
Драчково, Беларусь
Площадь 95 м²
Хотите проводить больше времени на свежем воздухе или ВАМ нужно тихое и спокойное место для …
$49,500
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Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Продается уникальный дом с банным комплексом в живописной деревне Лозовый Куст. Большой учас…
$100,000
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Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
Продается отличный 2-уровневый дом в СТ "Дорожник". На первом этаже расположены кухня с обед…
$38,000
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Параметры недвижимости в Драчковском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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