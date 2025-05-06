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Квартиры с гаражом в Червенском районе, Беларусь

Червень
9
Смиловичский сельский Совет
3
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Червень, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Червень, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 3/3
Чистая и ухоженная, уютная и теплая 3-я квартира в лучшем районе г. Червеня по ул. Барыкина,…
$44,990
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Параметры недвижимости в Червенском районе, Беларусь

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