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Дома с гаражом в Холопеничском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Дом в Холопеничский сельский Совет, Беларусь
Дом
Холопеничский сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
Предлагаем вашему вниманию отличный вариант для тех, кто ценит комфорт, природу и уединение.…
$15,916
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Параметры недвижимости в Холопеничском сельском Совете, Беларусь

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