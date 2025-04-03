Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Холопеничский сельский Совет
  4. Жилая

Жильё в Холопеничский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Холопеничский сельский Совет, Беларусь
Дом
Холопеничский сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Продаётся деревянный дом с земельным участком 6 соток в д. Мхерино Крупского района. ✔️ Дом …
$3,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Холопеничский сельский Совет, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов