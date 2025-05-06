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Дома с бассейном в Хатежинском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
12
2 объекта найдено
Дом в Старое Село, Беларусь
Дом
Старое Село, Беларусь
Площадь 182 м²
Панскi маентак, родовое гнездо, белорусская деревня 19 века, агротуристический аутентичный к…
$170,000
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Дом в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
Дом находится 11 км от мкад,   участок ровный 23 соток.  Канализация местная, водопровод/кан…
$66,500
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Параметры недвижимости в Хатежинском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
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