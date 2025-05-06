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Дома с садом в Хатежинском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
12
6 объектов найдено
Дом в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 384 м²
Современный дом в Таборах – уникальный стиль и комфорт!   Продается просторный дом с индивид…
$280,000
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Дом в Старое Село, Беларусь
Дом
Старое Село, Беларусь
Площадь 182 м²
Панскi маентак, родовое гнездо, белорусская деревня 19 века, агротуристический аутентичный к…
$170,000
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Дом в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Скоро начнется дачный сезон, пора подумать о покупке дачи! Есть пять причин купить именно эт…
$22,000
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Дом в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
Дом находится 11 км от мкад,   участок ровный 23 соток.  Канализация местная, водопровод/кан…
$66,500
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Коттедж в Хатежино, Беларусь
Коттедж
Хатежино, Беларусь
Площадь 209 м²
На участке 2 дома. Дома находиться рядом с лесом, полная тишина. Хорошие соседи.   Один дом …
Цена по запросу
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Коттедж в Старое Село, Беларусь
Коттедж
Старое Село, Беларусь
Площадь 197 м²
Новый дом в  д. Старое Село в 12 км от МКАД, Хатежинский с/с Площадь застройки 315 м2 состои…
$214,900
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Параметры недвижимости в Хатежинском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с бассейном
Недорогая
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