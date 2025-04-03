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Жильё в Червенский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Островы, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Островы, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 3/3
Продается 3-х комнатная квартира в д. Островы  Червенского района. 3 км от г. Червень , 53 к…
$35,900
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Параметры недвижимости в Червенский сельский Совет, Беларусь

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1111 голосов