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Долгосрочная аренда производственных помещений в Брестской области, Беларусь

Брест
5
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8 объектов найдено
Производство 280 м² в Тюхиничи, Беларусь
Производство 280 м²
Тюхиничи, Беларусь
Площадь 280 м²
Этаж 2/2
Производственно - складское отапливаемое помещение в аренду в д. Ковердяки Брестского района…
Цена по запросу
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Производство 494 м² в Тюхиничи, Беларусь
Производство 494 м²
Тюхиничи, Беларусь
Площадь 494 м²
Производственно - складское помещение (наименование - склад - мастерская) в аренду в д. Кове…
Цена по запросу
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Производство 287 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Производство 287 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 287 м²
Этаж 1/4
Помещение под производство (в т.ч. швейное) в аренду в восточной части города Бреста общей п…
Цена по запросу
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Производство 397 м² в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Производство 397 м²
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 397 м²
База в аренду в Брестском районе (р - н д. Тельмы - 1). На территории расположено 2 здания: …
Цена по запросу
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Производство 197 м² в Брест, Беларусь
Производство 197 м²
Брест, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 197 м²
Этаж 1/1
Предлагаем в аренду производственно-складские помещения, расположенные на улице Лейтенанта Р…
Цена по запросу
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Производство 685 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Производство 685 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 685 м²
Производственно - складское здание в аренду в промышленной зоне города Бреста (р - н Гершоны…
Цена по запросу
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Производство 1 296 м² в Брест, Беларусь
Производство 1 296 м²
Брест, Беларусь
Площадь 1 296 м²
Производственно - складское здание с административным блоком в аренду в промышленной зоне го…
Цена по запросу
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Производство 405 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Производство 405 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 405 м²
Этаж 1/1
Производственно - складское отапливаемое помещение в аренду в промышленной зоне города Брест…
Цена по запросу
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