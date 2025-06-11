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Долгосрочная аренда складов в Брестской области, Беларусь

Брест
5
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5 объектов найдено
Склад 75 м² в Брест, Беларусь
Склад 75 м²
Брест, Беларусь
Площадь 75 м²
Этаж 1/3
Нежилое помещение с отдельным входом в аренду в промышленной зоне города Бреста (р - н Задво…
Цена по запросу
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Склад 86 м² в Брест, Беларусь
Склад 86 м²
Брест, Беларусь
Площадь 86 м²
Этаж 1/1
Складское отапливаемое помещение с 2 (двумя) отдельными въездами в аренду в промышленной зон…
Цена по запросу
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Склад 120 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Склад 120 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 120 м²
Складские неотапливаемые помещения в восточной части города Бреста площадью от 120 до 420 кв…
Цена по запросу
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Склад 270 м² в Брест, Беларусь
Склад 270 м²
Брест, Беларусь
Площадь 270 м²
Этаж 1/1
Складское отапливаемое помещение с рампой в аренду в промышленной зоне (р - н Речица) города…
Цена по запросу
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Склад 456 м² в Брест, Беларусь
Склад 456 м²
Брест, Беларусь
Площадь 456 м²
Склад - ангар (назначение - здание специализированное для ремонта и технического обслуживани…
Цена по запросу
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