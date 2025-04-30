Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Брестская область
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Гараж

Коттеджи с гаражом в Брестской области, Беларусь

Брест
8
Кобрин
4
Коттедж Удалить
Очистить
7 объектов найдено
Коттедж в Тюхиничи, Беларусь
Коттедж
Тюхиничи, Беларусь
Площадь 153 м²
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, - Вы не платите агентству комиссию!  Жилой…
$250,000
Оставить заявку
Коттедж в Черни, Беларусь
Коттедж
Черни, Беларусь
Площадь 216 м²
Код объекта 07623: Мы работаем от собственника! Покупая этот объект- Вы не платите агентству…
$148,000
Оставить заявку
Коттедж в Кобрин, Беларусь
Коттедж
Кобрин, Беларусь
Площадь 142 м²
Предлагается к продаже прекрасный экологичный жилой дом в скандинавском стиле по ул.Лучистой…
$234,000
Оставить заявку
Коттедж в Барановичи, Беларусь
Коттедж
Барановичи, Беларусь
Площадь 285 м²
Жилой дом  в Барановичах по адресу ул. Пушкина.Дом 2003 года постройки. Общая площадью жилог…
$140,000
Оставить заявку
Коттедж в Кобрин, Беларусь
Коттедж
Кобрин, Беларусь
Площадь 215 м²
Предлагается к продаже двухуровневый коттедж по ул.Мира в городе Кобрине. Дом 2012 года пост…
$155,000
Оставить заявку
Коттедж в Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
Площадь 292 м²
Лот 8484. Продажа коттеджа по ул. Вересковая! ТОРГ Запишитесь на просмотр по номеру в объявл…
$214,000
Оставить заявку
Коттедж в Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
Площадь 159 м²
Код объекта 07425 : Мы работаем от собственника! Покупая этот объект - Вы не платите агентст…
$190,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Брестской области, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти