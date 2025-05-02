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Дома с бассейном в Беларучском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
10
3 объекта найдено
Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 662 м²
Это уникальная возможность приобрести эксклюзивный дом со СПА-комплексом в живописном месте …
$1,58 млн
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 112 м²
Живописная "логойщина", место в окружении лесного массива 20 минут в пути - 21 км от МКАД, в…
$105,000
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Продается дача в СТ Верас-91, расположенная в живописном и экологически чистом месте, на бер…
$30,000
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Параметры недвижимости в Беларучском сельском Совете, Беларусь

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