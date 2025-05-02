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Дома с садом в Беларучском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
10
14 объектов найдено
Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 662 м²
Это уникальная возможность приобрести эксклюзивный дом со СПА-комплексом в живописном месте …
$1,58 млн
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Дом 3 комнаты в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
Продается новый дом в садовом товариществе с участком 8 сот. В 22 км от МКАД. Мядельское нап…
$64,900
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Продаётся дача в СТ "Медик" Логойского района. Всего 20 км. от МКАД. Участок размером 6,07 с…
$10,000
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Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 95 м²
Продаётся эксклюзивный новый уникальный коттедж примыкающий к лесу премиум-класса 100% готов…
$170,000
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Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 119 м²
Продаётся эксклюзивный новый уникальный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью пре…
$260,000
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Дача в  Мядельском направление 27 км. от МКАД (СТ Мед-Вяча). Дом деревянный обложен кирпичом…
$15,000
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 24 м²
Забирай свой сосновый РАЙ! И 7⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ в придачу! ❗⭐⭐ 10,25 соток, 25 км от МКАД, 400 метров…
$8,800
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
В продаже дача СТ "БЕЛАРУЧИ" ( Логойский р-н ) . Ценность предложения состоит еще и в том , …
$37,000
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Продается небольшая дача в 22 км от МКАД по Мядельскому направлению.  Дом из сруба, внутри б…
$10,700
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
Дача 12,03 сот в СТ Пролеска ЦКБ, Логойский р-н, Мядельское направление, Беларучи Основной д…
$39,500
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Коттедж в Алекшицы, Беларусь
Коттедж
Алекшицы, Беларусь
Площадь 230 м²
Продаётся престижный коттедж с "Спа-комплексом" премиум-класса 100% готовности с мебелью при…
$350,000
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 115 м²
Дом 2015 г.п. полностью обустроен и готов к круглогодичному проживанию! Расположен в 18 км о…
$89,900
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Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Продается современный коттедж с баней для большой семьи в 17 км от МКАД,  Минская обл., Лого…
$93,000
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 154 м²
Продается новый дом в садовом товариществе с участком 8 сот. В 22 км от МКАД. Мядельское нап…
$64,900
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Параметры недвижимости в Беларучском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с бассейном
Недорогая
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