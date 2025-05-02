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Дома с гаражом в Беларучском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
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10 объектов найдено
Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 662 м²
Это уникальная возможность приобрести эксклюзивный дом со СПА-комплексом в живописном месте …
$1,58 млн
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Дом 3 комнаты в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
Продается новый дом в садовом товариществе с участком 8 сот. В 22 км от МКАД. Мядельское нап…
$64,900
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 160 м²
Газ по улице Садового товарищества В дом введены электричество и вода, (вода сезонная + личн…
$35,900
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 284 м²
Продается уютный двухэтажный дом с мансардным этажом в агрогородке Семково! Основные характе…
$189,000
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Дача в  Мядельском направление 27 км. от МКАД (СТ Мед-Вяча). Дом деревянный обложен кирпичом…
$15,000
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Предлагаем вашему вниманию дачу из сруба лиственницы 2012 года постройки. СТ «Лесное 90» нах…
$53,400
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 103 м²
УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Продаются 2 жилых дома, расположенные на одном участке! Участок нах…
$163,000
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 115 м²
Дом 2015 г.п. полностью обустроен и готов к круглогодичному проживанию! Расположен в 18 км о…
$89,900
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 154 м²
Продается новый дом в садовом товариществе с участком 8 сот. В 22 км от МКАД. Мядельское нап…
$64,900
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 181 м²
Продажа дома в ст Телепашня 22 км от МКАД Мядельское направление.  Дом двухэтажный, с двумя …
$130,000
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Параметры недвижимости в Беларучском сельском Совете, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
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