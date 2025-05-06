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Квартиры с гаражом в Борисовском районе, Беларусь

Борисов
106
Лошницкий сельский Совет
8
Пригородный сельский Совет
4
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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Новосады, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Новосады, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 78 м²
Этаж 1/3
️Представляем Вашему вниманию уютную четырехкомнатную квартиру в кирпичном доме в центре ста…
$21,500
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Квартира в Борисов, Беларусь
Квартира
Борисов, Беларусь
Площадь 155 м²
Просторная квартира в блокированном жилом доме для комфортной жизни ❤️ Продаётся просторная …
$57,300
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