  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Борисовский район
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Борисовском районе, Беларусь

1 объект найдено
Квартира в Большая Ухолода, Беларусь
Квартира
Большая Ухолода, Беларусь
Площадь 32 м²
Продается квартира в блокированном доме в д.Большая Ухолода. Координаты: 54.201602, 28.61697…
$6,800
Параметры недвижимости в Борисовском районе, Беларусь

