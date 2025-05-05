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Дома с бассейном в Боровском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Боровской сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Минская обл., Дзержинский р-н, Боровский с/с, СТ "Турьяково", Брестское направление 36 км от…
$19,000
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Параметры недвижимости в Боровском сельском Совете, Беларусь

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