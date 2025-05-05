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Дома с садом в Боровском сельском Совете, Беларусь

4 объекта найдено
Дом в Боровской сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Продается уютная дача рядом с озером в Брестском направлении! Садовый кооператив "За урожай"…
$20,000
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Дом в Боровской сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
Площадь 150 м²
Виртуальный тур на ПК смотреть ТУТ! Дом в котором будете жить с комфортом! Строился из качес…
$159,990
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Дом в Старинки, Беларусь
Дом
Старинки, Беларусь
Площадь 106 м²
Продается дом с двумя земельными участками общей площадью в 25 соток в д. Старинки Дзержинск…
$29,900
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Дом в Боровской сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Минская обл., Дзержинский р-н, Боровский с/с, СТ "Турьяково", Брестское направление 36 км от…
$19,000
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Параметры недвижимости в Боровском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с бассейном
Недорогая
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