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Дома с гаражом в Боровском сельском Совете, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Боровской сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Продается уютная дача рядом с озером в Брестском направлении! Садовый кооператив "За урожай"…
$20,000
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Дом в Боровской сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
Площадь 150 м²
Виртуальный тур на ПК смотреть ТУТ! Дом в котором будете жить с комфортом! Строился из качес…
$159,990
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Параметры недвижимости в Боровском сельском Совете, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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