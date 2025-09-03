Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Барановичи
  4. Коммерческая
  5. Склад

Склады в Барановичах, Беларусь

коммерческая недвижимость
9
Склад Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Склад 245 м² в Барановичи, Беларусь
Склад 245 м²
Барановичи, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 245 м²
Этаж 1/4
Полноценный слад в современном ТЦ «Радужный» 245м с системой пожаротушения, отопления и стел…
$235,000
Оставить заявку
Склад 5 167 м² в Барановичи, Беларусь
Склад 5 167 м²
Барановичи, Беларусь
Площадь 5 167 м²
Этаж 1/2
Продажа производственного комплекса (бывшая мебельная фабрика) в центре г. Барановичи. ул. Б…
$990,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти