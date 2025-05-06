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Коммерческая недвижимость в Барановичах, Беларусь

5 объектов найдено
Коммерческое помещение 430 м² в Барановичи, Беларусь
Коммерческое помещение 430 м²
Барановичи, Беларусь
Площадь 430 м²
Этаж 1/1
В центре города Барановичи доступно к приобретению капитальное строение - нежилое здание пло…
$55,000
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Коммерческое помещение 1 201 м² в Барановичи, Беларусь
Коммерческое помещение 1 201 м²
Барановичи, Беларусь
Площадь 1 201 м²
Количество этажей 3
Продается 3-х этажное административно-торговое здание в центре города Барановичи по улице Со…
$900,000
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Магазин 89 м² в Барановичи, Беларусь
Магазин 89 м²
Барановичи, Беларусь
Площадь 89 м²
Продается объект по ул. Комарова.* Общая площадь – 89 м.кв. * Земельный участок – 6 сот. * О…
$35,000
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Офис 98 м² в Барановичи, Беларусь
Офис 98 м²
Барановичи, Беларусь
Площадь 98 м²
Продается имущественный комплекс в оживленном районе Барановичи! Комплекс включает в себя: ➤…
$106,599
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Производство 7 000 м² в Барановичи, Беларусь
Производство 7 000 м²
Барановичи, Беларусь
Площадь 7 000 м²
Количество этажей 8
Продажа производственного комплекса (фабрика)Брестская обл., г. Барановичи, ул. Слонимское ш…
$3,69 млн
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