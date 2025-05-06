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Магазины в Барановичах, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин 89 м² в Барановичи, Беларусь
Магазин 89 м²
Барановичи, Беларусь
Площадь 89 м²
Продается объект по ул. Комарова.* Общая площадь – 89 м.кв. * Земельный участок – 6 сот. * О…
$35,000
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