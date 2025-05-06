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Дома с садом в Барановичском районе, Беларусь

Столовичский сельский Совет
4
Новомышский сельский Совет
3
4 объекта найдено
Дом в Столовичи, Беларусь
Дом
Столовичи, Беларусь
Площадь 57 м²
Продается жилой дом в аг. Столовичи! В 10 минутах езды от г. Барановичи. Дом состоит из 2 жи…
$24,900
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Дом в Карчёво, Беларусь
Дом
Карчёво, Беларусь
Площадь 175 м²
Уютный дом для семьи. Кирпичный современный дом 2016 года постройки. Общая площадь дома - 1…
$65,000
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Дом в Малаховецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Малаховецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 144 м²
Продаётся жилой дом в 2 км от г. Барановичи (в шаговой доступности Диприз, мкр-н Боровки, Юж…
$38,000
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Дом в Вольно, Беларусь
Дом
Вольно, Беларусь
Площадь 41 м²
Продается жилой дом в агрогородке Вольно. Дом деревянный обложен кирпичом. Площадь участка 2…
$14,900
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Параметры недвижимости в Барановичском районе, Беларусь

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