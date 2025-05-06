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Дома в Барановичском районе, Беларусь

Столовичский сельский Совет
4
Новомышский сельский Совет
3
16 объектов найдено
Дом в Столовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Столовичский сельский Совет, Беларусь
Продается жилой дом мансардного типа в живописном пригороде г. Барановичи. Дом блочно-кирпич…
$30,000
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Дом в Столовичи, Беларусь
Дом
Столовичи, Беларусь
Площадь 57 м²
Продается жилой дом в аг. Столовичи! В 10 минутах езды от г. Барановичи. Дом состоит из 2 жи…
$24,900
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Дом в Лавриновичи, Беларусь
Дом
Лавриновичи, Беларусь
Площадь 143 м²
Уютный дом для семьи!   Кирпичный современный дом 2008 года постройки в д. Лавриновичи. Обща…
$71,000
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Дом в Тешевле, Беларусь
Дом
Тешевле, Беларусь
Площадь 37 м²
!В продаже дом с большим участком! * Площадь: общая – 36 кв.м., жилая – 26,4 кв.м.; * Матери…
$5,900
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Дом в Городищенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Городищенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 86 м²
!В продаже жилой дом, расположенный в д. Станкевичи. * Площадь: общая – 86 кв.м., жилая – 51…
$4,900
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Дом в Новая Мышь, Беларусь
Дом
Новая Мышь, Беларусь
Площадь 48 м²
В продаже жилой дом в деревне Новая Мышь, Барановичский район!5 мин езды от г. Барановичи!  …
$18,900
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Дом в Миловиды, Беларусь
Дом
Миловиды, Беларусь
Площадь 107 м²
Площадь: общая – 107,1 кв.м., жилая – 40,7 кв.м., кухня – 10 кв.м. Дом состоит из 3 жилых ко…
$21,100
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Дом в Карчёво, Беларусь
Дом
Карчёво, Беларусь
Площадь 175 м²
Уютный дом для семьи. Кирпичный современный дом 2016 года постройки. Общая площадь дома - 1…
$65,000
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Дом в Столовичи, Беларусь
Дом
Столовичи, Беларусь
Площадь 99 м²
Продается жилой дом в аг. Столовичи! В 10 минутах езды от г. Барановичи. Дом состоит из 3 жи…
$34,900
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Дом в Жемчужненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жемчужненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 300 м²
Предлагаем вашему вниманию загородный дом в 20 км от г. Барановичи, готовностью в 70%, на  з…
$50,000
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Дом в Новая Мышь, Беларусь
Дом
Новая Мышь, Беларусь
Площадь 103 м²
Продается дом (незавершенное капитальное строение) с земельным участком 15 соток (частная со…
$58,000
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Дом в Ястрембель, Беларусь
Дом
Ястрембель, Беларусь
Площадь 149 м²
Дом (64 % готовности) в 5 мин. от м-на БОРОВКИ. д. Ястрембель.  25 соток – частная собственн…
$40,500
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Дом в Малаховецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Малаховецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 144 м²
Продаётся жилой дом в 2 км от г. Барановичи (в шаговой доступности Диприз, мкр-н Боровки, Юж…
$38,000
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Дом в Вольно, Беларусь
Дом
Вольно, Беларусь
Площадь 41 м²
Продается жилой дом в агрогородке Вольно. Дом деревянный обложен кирпичом. Площадь участка 2…
$14,900
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Дом в Малая Колпеница, Беларусь
Дом
Малая Колпеница, Беларусь
Площадь 101 м²
Продажа двухэтажного дома мансардного типа в д. Малая Колпеница. Находится в 5 минутах езды …
$36,900
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Дом в Леснянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Леснянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 82 м²
Дом для круглогодичного проживания с косметическим ремонтом в д. Лесино. Деревня находится в…
$21,500
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Параметры недвижимости в Барановичском районе, Беларусь

с гаражом
с садом
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