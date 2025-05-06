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Дома с гаражом в Барановичском районе, Беларусь

Столовичский сельский Совет
4
Новомышский сельский Совет
3
4 объекта найдено
Дом в Лавриновичи, Беларусь
Дом
Лавриновичи, Беларусь
Площадь 143 м²
Уютный дом для семьи!   Кирпичный современный дом 2008 года постройки в д. Лавриновичи. Обща…
$71,000
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Дом в Тешевле, Беларусь
Дом
Тешевле, Беларусь
Площадь 37 м²
!В продаже дом с большим участком! * Площадь: общая – 36 кв.м., жилая – 26,4 кв.м.; * Матери…
$5,900
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Дом в Карчёво, Беларусь
Дом
Карчёво, Беларусь
Площадь 175 м²
Уютный дом для семьи. Кирпичный современный дом 2016 года постройки. Общая площадь дома - 1…
$65,000
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Дом в Малаховецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Малаховецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 144 м²
Продаётся жилой дом в 2 км от г. Барановичи (в шаговой доступности Диприз, мкр-н Боровки, Юж…
$38,000
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Параметры недвижимости в Барановичском районе, Беларусь

с садом
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