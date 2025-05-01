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Дома с гаражом в Бобруйске, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Бобруйск, Беларусь
Дом
Бобруйск, Беларусь
Площадь 152 м²
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Для людей любящих уединение от городской суеты в черте города! Сти…
$144,500
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Дуплекс 4 комнаты в Бобруйск, Беларусь
Дуплекс 4 комнаты
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 1
Часть дома в Бобруйске, площадью 63,2 кв. метра, с газом и санузлом. ______________________…
$27,900
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Таунхаус в Бобруйск, Беларусь
Таунхаус
Бобруйск, Беларусь
Площадь 397 м²
Количество этажей 2
Уютный таунхаус, расположенный в лучшем месте Бобруйска: рядом с рекой и санаторной зоной - …
$140,000
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