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Коммерческая недвижимость в Бобруйске, Беларусь

11 объектов найдено
Коммерческое помещение 971 м² в Бобруйск, Беларусь
Коммерческое помещение 971 м²
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 50
Площадь 971 м²
Количество этажей 2
Двухэтажное здание административно-бытового назначения 950м2 общей площади, большая огорожен…
$120,000
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Коммерческое помещение 500 м² в Бобруйск, Беларусь
Коммерческое помещение 500 м²
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 30
Площадь 500 м²
Этаж 2/2
Предлагайте Свою Цену, реальную, готовы обсуждать. Торг! Продаётся готовый, хорошо отлаженны…
$2,16 млн
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Коммерческое помещение 209 м² в Бобруйск, Беларусь
Коммерческое помещение 209 м²
Бобруйск, Беларусь
Площадь 209 м²
Этаж 1
Продается магазин в Бобруйске на ул. Урицкого, 94Б площадью 208,8 м2. Хорошее расположение в…
$138,000
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Коммерческое помещение 62 м² в Бобруйск, Беларусь
Коммерческое помещение 62 м²
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 1/1
Продается гараж в г. Бобруйск. Могилевская обл., ул. Гоголя, 44а.    Одноуровневый кирпичный…
$12,500
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Инвестиционная 6 000 м² в Бобруйск, Беларусь
Инвестиционная 6 000 м²
Бобруйск, Беларусь
Площадь 6 000 м²
Площадка под строительства торгового центра в городе Бобруйск.
Цена по запросу
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Магазин 209 м² в Бобруйск, Беларусь
Магазин 209 м²
Бобруйск, Беларусь
Площадь 209 м²
Этаж 1
Продается магазин в Бобруйске на ул. Урицкого, 94Б площадью 208,8 м2. Хорошее расположение в…
$138,000
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Коммерческое помещение 185 м² в Бобруйск, Беларусь
Коммерческое помещение 185 м²
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 185 м²
Этаж 1/1
Продается многофункциональное здание в центральной части города Бобруйск, на улице Куйбышева…
$55,000
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Ресторан, кафе 389 м² в Бобруйск, Беларусь
Ресторан, кафе 389 м²
Бобруйск, Беларусь
Площадь 389 м²
Этаж 1/1
Продается готовый бизнес - действующее кафе. Оживленное место. Полностью оборудованное, банк…
$95,000
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Коммерческое помещение 185 м² в Бобруйск, Беларусь
Коммерческое помещение 185 м²
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Продается многофункциональное здание в центральной части города Бобруйск, на улице Куйбышева…
$55,000
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Офис 1 400 м² в Бобруйск, Беларусь
Офис 1 400 м²
Бобруйск, Беларусь
Площадь 1 400 м²
Этаж 1/1
Продается складской комплекс с офисом. Офис полностью оборудован для комфортной работы сотру…
$95,000
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Производство 300 м² в Бобруйск, Беларусь
Производство 300 м²
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 8
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
Современное СТО со всеми коммуникациями, територия заасфальтирована, своя котельня, площадь …
$125,000
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