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Купить земельный участок в Бобовичский сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Участок земли в Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Номер договора с агентством 97 от 2025-02-06
$3,000
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Участок земли в Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Продаётся земельный участок, правильной формы 0,0723 га ( 7 соток)Хорошее место, рядом река …
$8,900
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Участок земли в Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Бобовичский сельский Совет, Беларусь
В СТ "Спектр", 74 (Бобовичский с/с, по дороге на д. Цыкуны) продается приватизированный земе…
$6,000
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Участок земли в Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Бобовичский сельский Совет, Беларусь
В д. Цыкуны (СТ "Автотранспортник-4", Бобовичский с/с) продается приватизированный земельный…
$1,350
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