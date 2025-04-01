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Дома с гаражом в Бобовичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 123 м²
Продается уютный жилой дом по ул. Лесная, с общей площадью 123,1 кв.м. Кухня - 40.5 кв.м. До…
$93,000
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