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Долгосрочная аренда домов в Тиране (области), Албания

Тирана
4
5 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Тирана, Албания
Дом 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
✅ Цена: 500 евро/месяц✅ Расположение: улица «Имер Ндреджони», рядом с Объединенной школой, Т…
$575
в месяц
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NEXT REAL ESTATE
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For Rent: Stunning 3-bedroom Individual Villa, 130 m², with a large yard of 3000 m², near the Artificial Lake! в Тирана, Албания
For Rent: Stunning 3-bedroom Individual Villa, 130 m², with a large yard of 3000 m², near the Artificial Lake!
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
For Rent: Stunning 3-bedroom Individual Villa, 130 m², with a large 3000 m² yard, near the A…
Цена по запросу
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3-STOREY VILLA – 150M FROM THE SEA, – FOR RENT (Roy116403) в Golem, Албания
3-STOREY VILLA – 150M FROM THE SEA, – FOR RENT (Roy116403)
Golem, Албания
Число комнат 1
Площадь 265 м²
Количество этажей 3
Полностью меблированная 3-этажная вилла в аренду, расположенная в тихом и ухоженном комплекс…
$2,393
в месяц
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Агентство
Century 21 Eon
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For Rent: Villa in Sauk, Tirana в Тирана, Албания
For Rent: Villa in Sauk, Tirana
Тирана, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
For Rent: Villa in Sauk, Tirana 📍 Location: Sauk 🏠 Type: Individual Villa (5+1+3) 🚗 Priva…
Цена по запросу
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Exclusive 3-Story Villa for Rent – Near Korpusi i Paqes в Тирана, Албания
Exclusive 3-Story Villa for Rent – Near Korpusi i Paqes
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
Exclusive 3-Story Villa for Rent – Near Korpusi i Paqes A high-quality construction offer…
Цена по запросу
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