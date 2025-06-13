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Жильё в Патос, Албания

1 объект найдено
Дом в Dukas, Албания
Дом
Dukas, Албания
Площадь 120 м²
🔑🏘 Частный дом + земля для продажи в патосе, пламя.💸 Цена: 80 000 евро/всего📍 Расположение: …
$91,152
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