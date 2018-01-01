  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. WORLD REALTY MOSCOW

WORLD REALTY MOSCOW

Россия, г. Орел, ул. Октябрьская 57, 54
Поделиться с помощью:
QR
WORLD REALTY MOSCOW
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2019
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Italiano
Веб-сайт
Веб-сайт
lk.dommar.ru/rncCieTGgS0
Описание

WORLD REALTY - ваш международный помощник в покупке и продаже недвижимости

С нашей помощью покупатели и продавцы со всего мира могут легко находить друг друга. При размещении объявления мы проверяем документы объекта на законность и право собственности, а при сделке делаем экспертизу всех документов. Мы работаем только с квалифицированными застройщиками и брокерами из разных стран. Все наши партнеры имеют подписанный договор с WORLD REALTY

Услуги

WORLD REALTY - ваш международный помощник в покупке и продаже недвижимости

С нашей помощью покупатели и продавцы со всего мира могут легко находить друг друга. При размещении объявления мы проверяем документы объекта на законность и право собственности, а при сделке делаем экспертизу всех документов. Мы работаем только с квалифицированными застройщиками и брокерами из разных стран. Все наши партнеры имеют подписанный договор с WORLD REALTY

Наши агенты в России
WORLD REALTY
WORLD REALTY
245 объектов
Ella Suchkova
Ella Suchkova
Агентства рядом
ConPro
1 объект
Фирма создавалась как инвестиционная фирма, были наработки по клиентам, по поставкам оборудования, по экологическим проектам, таким как очистка сточных вод, переработка различных видов отходов. В процессе работы возникло направление зарубежной недвижимости и так как спрос рождает предложение, то направление стало развиваться и в настоящее время занимает большой сегмент в бизнесе. Понятно, что фирма развивалась с подъемами и трудностями. Но фирма является членом Московской Торговой Палаты, участвует в мероприятиях и круглых столах, является членом комитетов. Также участвует в работе Ассоциации Предпринимателей и в движении Семейная реликвия. Целью фирмы является предоставление такого спектра услуг для клиента, чтобы наш клиент стал нашим другом. Принципы работы включает 3К: коммуникабельность и лояльность, конфиденциальность, корректность.
Креативное бюро
10 объектов

Компания была образована для подбора и реализации инвестиционных проектов, консалтинга и маркетинговых исследований. Первоначально основная масса клиентов на маркетинговые исследования была органами исполнительной васти или государственными предприятиями. В качестве инвесторов на территории Смоленской области высупали юридические лица, в качестве инвесторов в инвестиционные продукты выступают в основном физические лица, которых не устраивают текущие ставки в банках. После нескольких контрактов с крупнейшими застройщиками жилой недвижимостипо внедрению проектного финансирования и осуществления маркетинга  основным направлением стала работа с недвижимостью. В настоящее время компания занимается продажей жилой недвижимости крупнейших застройщиков региона по ценам застройщика и продажей, сдачей в аренду коммерческой недвижимости. 

Kliper
382 объекта

Компания  «Клипер Недвижимость» работает на рынке недвижимости Калининграда с 1992 года. Мы оказываем полный комплекс услуг на рынке недвижимости. В нашей базе — более 2000 объектов для покупки.

ООО "Акрополь СПб" РК "БагИра"
4 объекта

ООО «Акрополь СПб» Риэлторская Компания «БагИра» основана в 2001 году. Действительный член Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Деятельность компании на рынке недвижимости сертифицирована и застрахована.

Ключ успеха компании — наши специалисты. Сегодня мы — это профессиональная риэлторская компания, предоставляющая своим специалистам современные технологии в работе с недвижимостью, которые позволяют профессионально и качественно обслуживать наших клиентов. В 2014 году мы стали победителем ХХ Межрегионального ежегодного общественного конкурса в сфере недвижимости «КАИССА — 2014» в номинации «Лучшая риэлторская компания». Компания является официальным партнером ведущих банков России, таких как «Сбербанк» и «ВТБ 24».

Благодаря накопленному опыту работы нашей фирмы в компании созданы курсы по обучению и повышению квалификации сотрудников. Наши сотрудники проходят обязательное обучение в фирме, в Институте недвижимости, и каждые 3 года проходят аттестацию в Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это гарантирует высокую компетенцию и юридическую грамотность наших специалистов. ООО «Акрополь СПб» РК «БагИра» предоставляет широкий спектр услуг на рынке недвижимости с использованием новейших технологий.

Мир Квартир Премиум

Мы прекрасно ориентируемся в этом сегменте, много знаем о домах старого фонда, об их достоинствах и недостатках.

Выполняя функции удаленного офиса продаж ведущих строительных компаний, мы предлагаем лучший ассортимент квартир в домах бизнес и премиум класса. Имеем качественный портфель востребованных объектов в удивительных, сказочных и престижных местах Северной Столицы.

«Мир Квартир» полностью берет на себя ведение переговорного процесса по согласованию условий сделки со всеми сторонами.

Realting.com
Перейти