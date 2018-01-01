WORLD REALTY MOSCOW

ООО «Акрополь СПб» Риэлторская Компания «БагИра» основана в 2001 году. Действительный член Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Деятельность компании на рынке недвижимости сертифицирована и застрахована.

Ключ успеха компании — наши специалисты. Сегодня мы — это профессиональная риэлторская компания, предоставляющая своим специалистам современные технологии в работе с недвижимостью, которые позволяют профессионально и качественно обслуживать наших клиентов. В 2014 году мы стали победителем ХХ Межрегионального ежегодного общественного конкурса в сфере недвижимости «КАИССА — 2014» в номинации «Лучшая риэлторская компания». Компания является официальным партнером ведущих банков России, таких как «Сбербанк» и «ВТБ 24».

Благодаря накопленному опыту работы нашей фирмы в компании созданы курсы по обучению и повышению квалификации сотрудников. Наши сотрудники проходят обязательное обучение в фирме, в Институте недвижимости, и каждые 3 года проходят аттестацию в Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это гарантирует высокую компетенцию и юридическую грамотность наших специалистов. ООО «Акрополь СПб» РК «БагИра» предоставляет широкий спектр услуг на рынке недвижимости с использованием новейших технологий.