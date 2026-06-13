United Property Expo — крупнейшая международная выставка зарубежной недвижимости и инвестиций.
Это площадка, где собраны ведущие застройщики, агентства недвижимости, инвестиционные фонды, архитекторы и дизайнеры из разных стран. Цель выставки — помочь посетителям и инвесторам найти выгодные предложения и получить всю необходимую информацию о покупке, аренде и инвестировании за рубежом.
Что предлагает выставка
- Широкий выбор объектов — десятки тысяч предложений: виллы, квартиры, таунхаусы, коммерческая недвижимость.
- Международное участие — компании‐участники и проекты из многих стран, включая Турцию, Кипр, Испанию, ОАЭ, Таиланд, Малайзию и др.
- Бизнес‐программа — лекции, семинары и дискуссии с экспертами по недвижимости, инвестициям, вопросам юридического, налогового и миграционного характера
- Консультации и сопровождение — представители банков, юридические консультанты, застройщики, агентства помогут разобраться с ипотекой, оформлением документов, резиденцией за инвестиции.
- Специальные условия — скидки от застройщиков, бонусы, эксклюзивные предложения для посетителей выставки.