United Property Expo

Услуги

Что предлагает выставка

- Широкий выбор объектов — десятки тысяч предложений: виллы, квартиры, таунхаусы, коммерческая недвижимость.

- Международное участие — компании‐участники и проекты из многих стран, включая Турцию, Кипр, Испанию, ОАЭ, Таиланд, Малайзию и др.

- Бизнес‐программа — лекции, семинары и дискуссии с экспертами по недвижимости, инвестициям, вопросам юридического, налогового и миграционного характера

- Консультации и сопровождение — представители банков, юридические консультанты, застройщики, агентства помогут разобраться с ипотекой, оформлением документов, резиденцией за инвестиции.

- Специальные условия — скидки от застройщиков, бонусы, эксклюзивные предложения для посетителей выставки.