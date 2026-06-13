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United Property Expo

Казахстан, Астана, улица Сыганак, 54 А, БЦ «А», офис 203
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Тип компании
Тип компании
Выставочная компания
На платформе
На платформе
4 месяца
Языки общения
Языки общения
English
Время работы
Закрыто сейчас
Об агентстве

United Property Expo — крупнейшая международная выставка зарубежной недвижимости и инвестиций.

Это площадка, где собраны ведущие застройщики, агентства недвижимости, инвестиционные фонды, архитекторы и дизайнеры из разных стран. Цель выставки — помочь посетителям и инвесторам найти выгодные предложения и получить всю необходимую информацию о покупке, аренде и инвестировании за рубежом.

Услуги

Что предлагает выставка

- Широкий выбор объектов — десятки тысяч предложений: виллы, квартиры, таунхаусы, коммерческая недвижимость.
- Международное участие — компании‐участники и проекты из многих стран, включая Турцию, Кипр, Испанию, ОАЭ, Таиланд, Малайзию и др.
- Бизнес‐программа — лекции, семинары и дискуссии с экспертами по недвижимости, инвестициям, вопросам юридического, налогового и миграционного характера
- Консультации и сопровождение — представители банков, юридические консультанты, застройщики, агентства помогут разобраться с ипотекой, оформлением документов, резиденцией за инвестиции.
- Специальные условия — скидки от застройщиков, бонусы, эксклюзивные предложения для посетителей выставки.

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United Property Expo International Exhibitions
United Property Expo International Exhibitions
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