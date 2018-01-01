ООО "Бюро городской недвижимости"

«Магазин недвижимости» – риэлтерское агентство в Гродно и Гродненской области. Мы сопровождаем клиента от мысли о купле-продаже недвижимости до юридически грамотной и успешной сделки. Специализируемся на продаже, покупке и обмене квартир, домов и коммерческой недвижимости, осуществляем юридическое сопровождение сделок, помогаем с оценкой и аналитикой, выгодным инвестированием, переводом квартир в нежилой фонд и другими услугами.

Сотрудничать с «Магазином недвижимости» просто и выгодно: наши специалисты ежемесячно анализируют данные из базы Национального кадастрового агентства, поэтому владеют актуальной информацией по совершенным риэлтерским сделкам и реальным ценам рынка недвижимости Гродно.