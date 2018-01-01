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ООО "Бюро городской недвижимости"

ул. Макаенка,11, офис 1000
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ООО "Бюро городской недвижимости"
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
Русский
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Данилова Ирина
Данилова Ирина
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Дианэст-Стройинвест
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Группа компаний "Дианэст" - один из лидеров рынка недвижимости, более 23 лет привлекающий клиентов надежной репутацией и высокими стандартами качества. Все сотрудники компании - профессионалы сферы недвижимости, которые помогают клиентам в решении «квартирного вопроса», оказывают полный спектр риэлтерских услуг качественно и быстро с индивидуальным подходом к каждому клиенту. Соблюдают профессиональную этику, стремятся находить взаимопонимание с клиентами, постоянно повышают свою квалификацию, что в свою очередь улучшает качество оказания риэлтерских услуг и создает достойную репутацию агентства.

Старый Стиль
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Агентство недвижимости» Старый Стиль» основано в 1999 году. Многолетний опыт успешной работы на рынке недвижимости, стабильно высокое качество и надежность наших услуг. Профессионализм сотрудников и способность решать самые сложные задачи своих клиентов. В своей работе мы постоянно внедряем новые технологии, позволяющие ускорить работу с информацией и повысить качество и эффективность работы риэлтеров и агентов. Наша компания дорожит безупречной репутацией и заслуженным доверием, а потому мы внимательно следим за соблюдением стандартов высокого качества оказания услуг и безопасности сделок. Главный капитал и гордость компании – это наша команда, настоящие профессионалы с большим опытом, которые знают о своем деле всё и любят его. Мы – компания грамотная, мотивированная на успех.

ООО "Лига права - Недвижимость"
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13 лет на рынке риэлтерских услуг Республики Беларусь.
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Магазин недвижимости
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«Магазин недвижимости» – риэлтерское агентство в Гродно и Гродненской области. Мы сопровождаем клиента от мысли о купле-продаже недвижимости до юридически грамотной и успешной сделки. Специализируемся на продаже, покупке и обмене квартир, домов и коммерческой недвижимости, осуществляем юридическое сопровождение сделок, помогаем с оценкой и аналитикой, выгодным инвестированием, переводом квартир в нежилой фонд и другими услугами.

Сотрудничать с «Магазином недвижимости» просто и выгодно: наши специалисты ежемесячно анализируют данные из базы Национального кадастрового агентства, поэтому владеют актуальной информацией по совершенным риэлтерским сделкам и реальным ценам рынка недвижимости Гродно.

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