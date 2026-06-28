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ВСП недвижимость инвест

Беларусь, Минск
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2008
На платформе
На платформе
6 лет 2 месяца
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
wsprealt.by/
Время работы
Закрыто сейчас
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Об агентстве

Агентство недвижимости "ВСП" - гарант вашего спокойствия. Агентств, оказывающих услугу по покупке или продаже квартир в Минске, много. Но только мы - единственные, кто предлагает Вам вначале продать, купить или обменять, и только после - оплатить выполненную услугу. Для каждого объекта в каталоге указана цена, описание, карта и характеристики квартиры, дома или другого недвижимого имущества. Мы не берём никаких вознаграждений за рекламу в процессе работы. У нас нет штрафов и скрытых платежей. Проверка и оформление подобранного варианта выполняется опытными риелторами с большим стажем.

Квартиры
Смотреть все 31 объект
Квартира 1 комната в Боровляны, Беларусь
Квартира 1 комната
Боровляны
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/3
Продаётся евродвушка в ЖК «Александров Парк» находится на въезде в Боровляны, всего в 3 км о…
$108,900
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Этаж 4/10
Продается стильная квартира в современном монолитном доме на обновленном проспекте Дзержинск…
$210,000
Квартира 2 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Могилёв
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 1/3
Представляем вашему вниманию уютную двухкомнатную квартиру в центре Могилева.Это предложение…
$75,500
Квартира 3 комнаты в Лесной, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лесной
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 5/5
Ищите квартиру, в которую вложили душу? Это предложение для тех, кто ценит качество, эстетик…
$119,000
Дома
Смотреть все 52 объекта
Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет
Площадь 196 м²
Элитный коттедж  в Острошицко-Городокском с/с — Логойское направление (25 км от центра Минск…
$370,591
Дом в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет
Площадь 55 м²
Ухоженный участок с постройками.   Вокруг сосновый лес. Рядом магазин. Транспортное сообщени…
$15,764
Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет
Площадь 52 м²
Интеллигентная дача для души в СТ «Колос» БГУ (30 км от Минска). Ищете место для уединенного…
$21,311
Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет
Площадь 187 м²
Продается уникальный дом из элитных тесаных бревен диаметром 35см ( с использованием старинн…
$125,000
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 12 объектов
Офис 220 м² в Минск, Беларусь
Офис 220 м²
Минск
Площадь 220 м²
Этаж 2/2
Продаются 10 офисов разной площади на строительном рынке в Уручье. Находятся в отдельном 2 э…
$175,000
Офис 68 м² в Минск, Беларусь
Офис 68 м²
Минск
Площадь 68 м²
Этаж 1/8
Офис для бизнеса, так и для инвестиций в коммерческую недвижимость. “Тихий центр”. Рядом мет…
$120,760
НДС
Магазин 127 м² в Минск, Беларусь
Магазин 127 м²
Минск
Площадь 127 м²
Этаж 1/17
Продается торговое помещение площадью 126,7 м2 с 2мя отдельными входами. Расположено в цокол…
$184,900
Склад 632 м² в Станьково, Беларусь
Склад 632 м²
Станьково
Площадь 632 м²
Этаж 1/1
ООО «ВСП недвижимость-Инвест» Агентство недвижимости УНП: 193594828 Лицензия: № 02240/430 МЮ…
$108,862
Земельные участки
Смотреть все 7 объектов
Участок земли в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Папернянский сельский Совет
Продается перспективный земельный участок по адресу: деревня Якубовичи, улица Луговая, дом 1…
$50,000
Участок земли в Горанский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Горанский сельский Совет
Предлагаем к покупке участок лпх с возможносью перевода для строительства и обслуживания жил…
$27,000
Участок земли в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Голоцкий сельский Совет
Продаётся ровный угловой участок 26 соток с фундаментом в д. Лешница, Пуховичский район, Гол…
$39,900
Участок земли в Богушевичский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Богушевичский сельский Совет
Продается ровный прямоугольный участок в живописном и тихом месте. Частная собственность!   …
$3,000
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Жилая недвижимость 6 Коммерческая недвижимость 1
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