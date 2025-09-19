  1. Realting.com
SABBIANCO PROPERTIES LIMITED

Кипр, Строволос
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
7 лет 1 месяц
Языки общения
English, Ελληνικά
Веб-сайт
www.noknok.com.cy/
Об агентстве

Компания Sabbianco Properties была основана в 2004 году как лицензированное агентство недвижимости и в настоящее время является одной из крупнейших компаний по продаже недвижимости на Кипре с офисами в Никосии, Лимассоле, Ларнаке, Пафосе и Паралимни. У нас работают только высококлассные и опытные профессионалы, оказывающие клиенту всю возможную помощь. В основе философии нашей фирмы лежит предоставление эксклюзивного обслуживания и полное сопровождение всего процесса заключения сделки.

Услуги

Наша главная цель — представить инновационные идеи и способы обслуживания наших клиентов. Основной фокус и стимул — обслуживание покупателей до, во время и после покупки недвижимости.

Квартиры
Квартира 2 комнаты в Акаки, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акаки
Число комнат 2
Площадь 149 м²
Продается двухкомнатная квартира в Лакатамии - провинция Никосия, в тихом и красивом районе,…
$191,968
Квартира 2 комнаты в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 комнаты
Ypsonas Municipality
Число комнат 2
Площадь 124 м²
Продается двухкомнатная квартира в Строволосе - провинция Никосия, с 91 т.м. крытый интерьер…
$202,895
Квартира 2 комнаты в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Арадиппу
Число комнат 2
Площадь 85 м²
Продается квартира с двумя спальнями на первом этаже в Plati Aglantzias - провинция Никосия,…
$249,959
Квартира 2 комнаты в Акаки, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акаки
Число комнат 2
Площадь 107 м²
$232,837
Дома
Вилла 2 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 2 комнаты
Строволос
Число комнат 2
Площадь 134 м²
Роскошная вилла с двумя спальнями на продажу в Мезоги - Пафос, с 134 кв.м. крытый интерьер п…
$229,962
Коттедж 4 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Никосия
Число комнат 4
Площадь 178 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, …
$569,905
Коттедж 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лакатамия
Число комнат 3
Площадь 175 м²
Продается отдельная трехкомнатная квартира в Красе - провинция Ларнака, площадью 175 кв.м.м.…
$290,287
Вилла 3 комнаты в Никосия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Никосия
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 170 sq.m. covered interior s…
$307,147
Коммерческая недвижимость
Коммерческое помещение 691 м² в Psematismenos, Кипр
Коммерческое помещение 691 м²
Psematismenos
Площадь 691 м²
Продается 691 кв.м. коммерческий участок в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол. Участок ква…
$447,442
Магазин 100 м² в Oroklini, Кипр
Магазин 100 м²
Oroklini
Площадь 100 м²
Продается в стадии строительства в Като Полемидия - провинция Лимассол, площадью 100 кв. М.м…
$340,336
Магазин 67 м² в Никосия, Кипр
Магазин 67 м²
Никосия
Площадь 67 м²
Магазин на продажу в Деринии - Провинция Фамагуста. Магазин состоит из 60 кв.м., внутренней …
$119,411
Магазин 78 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 78 м²
муниципалитет Ларнака
Площадь 78 м²
Магазин на продажу в Деринии - провинция Фамагуста. Магазин состоит из интерьера площадью 60…
$125,124
Земельные участки
Участок земли в Лация, Кипр
Участок земли
Лация
Продано 883 т.м. жилой участок в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, с коэффициентом строи…
$318,430
Участок земли в Лакатамия, Кипр
Участок земли
Лакатамия
For sale 679 sq.m. residential plot in Agios Athanasios - Limassol province, with a building…
$482,621
Участок земли в муниципалитет Ларнака, Кипр
Участок земли
муниципалитет Ларнака
Жилой участок 604 кв.м. продается в Паралимни - провинции Фамагуста, с коэффициентом строите…
$149,264
Участок земли в Лакатамия, Кипр
Участок земли
Лакатамия
Продается 696 т.м. жилой участок в Лации - провинции Никосия, находящийся в стадии разделени…
$160,158
Наши агенты на Кипре
Andreas Andreou
Andreas Andreou
1 235 объектов
Konstantinos
Konstantinos
Оставить заявку
Оставить заявку
Оставить заявку
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
