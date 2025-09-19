SABBIANCO PROPERTIES LIMITED

Об агентстве

Компания Sabbianco Properties была основана в 2004 году как лицензированное агентство недвижимости и в настоящее время является одной из крупнейших компаний по продаже недвижимости на Кипре с офисами в Никосии, Лимассоле, Ларнаке, Пафосе и Паралимни. У нас работают только высококлассные и опытные профессионалы, оказывающие клиенту всю возможную помощь. В основе философии нашей фирмы лежит предоставление эксклюзивного обслуживания и полное сопровождение всего процесса заключения сделки.