  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Alpha Home

Alpha Home

Antalya/Alanya Tosmur mah. Çakıcı cad. 35, No 38
;
Alpha Home
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2023
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
ahome.website
Наши агенты в Турции
Oleg Fittsov
Oleg Fittsov
Агентства рядом
Ramzy Real Estate

Кто мы?

Наша история успеха в Турции началась с первого года работы в 2014 и продолжается по сей день. Благодаря нашему опыту, накопленному за эти годы, и нашей осведомленности о рынке недвижимости, Ramzy смогла стать лучшей ведущей компанией в области инвестиций в недвижимость в Турции. Благодаря опыту нашей команды в сфере недвижимости в Стамбуле, благодаря нашим знаниям, накопленным за многие годы, и благодаря нашей страсти к продолжению тяжелой работы, мы смогли обогатить нашу компанию сотнями возможностей в сфере недвижимости, и мы были агентами лучших проектов в сфере недвижимости в Турции, и с помощью простого резюме мы упорно работали над тем, чтобы получить ваше доверие.

Наше видение:

Мы рассматриваем Турцию в целом и Стамбул в частности как идеальный центр для ваших инвестиций, а также как кратчайший путь для знакомства с высококлассным образом жизни в Европе. Мы верим в принцип кооперации работаем с командами профессионалов, каждая из которых специализируется на определенном этапе, так что наши сотрудники обладают необходимой компетентностью и полной готовностью к реализации целей и видения "Ramzy Real Estate".

Наша цель:

Нам удалось обеспечить сотни возможностей в сфере недвижимости, и мы смогли создать широкую базу клиентов, которые удовлетворены нашими услугами и консультациями. И мы по-прежнему намерены продолжать в том же духе, не замедляя прогресс в этой области, ставя успех и следование стандартам честности и творчества в качестве цели.

Наши ценности

Сотрудники компании Ramzy Real Estate принимают ряд ценностей, которые отличают ее от других, мы стремимся придерживаться открытости на всех этапах сделки, мы работаем в командном духе, мы поддерживаем этические ценности Мы делаем все возможное, чтобы найти недвижимость, соответствующую вашим желаниям, будь то жилье, инвестиции или получение турецкого гражданства.

Веста эстейт
Жилая недвижимость 5

Vesta Real Estate работает на рыке недвижимости 10 лет. Это много или мало? Оптимально! Мы молоды и полны сил. При этом имеем солидный опыт в сфере недвижимости и готовы предоставить рекомендации. Наши принципы остаются неизменными с первого дня работы • В базе – только проверенные предложения. Ежедневное пополнение и корректировка • Безопасность. Мы сотрудничаем с крупными надежными застройщиками и добросовестными частными инвесторами • Интересы клиента – превыше всего. Мы ищем варианты по нескольким десяткам параметров • Прозрачность работы – условия сотрудничества четко прописаны в договоре • Долгосрочное сотрудничество – наша цель. Предлагаем услуги управления инвестиционной недвижимостью В Vesta Real Estate над каждым проектом работает слаженная команда – риэлторы, юристы, страховые агенты, переводчики, управляющие инвест-проектами. Мы на связи от момента обращения до получения документов на недвижимость.

Extra Property
Новостройки 3 Жилая недвижимость 5

Наша консалтинговая компания в сфере недвижимости предоставляет услуги по инвестициям и управлению недвижимостью местным и иностранным инвесторам в Турции. Благодаря пониманию процесса роста капитала, оценки имущества и постоянно меняющихся тенденций развития рынка мы предлагаем гарантированные инвестиционные стратегии в сочетании с достоверной аналитической информацией о турецкой недвижимости. Мы не ограничиваемся традиционными инвестиционными стратегиями при покупке, продаже или управлении активами, а постоянно находим инновационные решения для наших клиентов. В нашем портфолио – более 300 объектов жилой и коммерческой недвижимости, что позволяет нашим покупателям выбирать лучшее из того, что предлагают ведущие застройщики по всей Турции.  

Properties Sector
Жилая недвижимость 2

Мы — ведущая команда, специализирующаяся на рекламе и маркетинге недвижимости. Мы помогаем своим клиентам купить и продать недвижимость в Турции за короткий срок и с минимальными усилиями. Мы предоставляем все рекламные и маркетинговые услуги и показываем все объекты ареды и продажи на нашем сайте. Мы гордимся крепкими отношениями и маркетинговыми соглашениями с крупнейшими компаниями по недвижимости в Турции.  

Well Homes Gayrimenkul
Новостройки 8 Жилая недвижимость 21

Мы рады приветствовать вас на сайте недвижимости. Агентство Well Homes Gayrimenkul Готово предложить вам большой спектр профессиональных услуг в области продажи недвижимости в г. Мерсин (Турция), оптимальные цены и большой выбор объектов на первичном и вторичном рынках – от элитной недвижимости до апартаментов эконом-класса. Понимаем ваши цели и оперативно подбираем объекты с достойным уровнем комфорта проживания и приумножением вложенных средств.

 

Основной принцип нашей работы – всегда действовать в интересах клиента. Наши профессионализм и опыт, в сочетании с турецким гостеприимством, позволяют нашим клиентам чувствовать себя комфортно с первых минут обращения и далее, на всех этапах покупки недвижимости и адаптации в Турции. Обращаясь к специалистам Well Homes Gayrimenkul, вы можете быть уверены, что вам предложат лучший сервис, уважение и заботу, и, конечно, недвижимость, оптимально подходящую под ваш запрос

Realting.com
Перейти