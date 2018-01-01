Alpha Home

Кто мы?

Наша история успеха в Турции началась с первого года работы в 2014 и продолжается по сей день. Благодаря нашему опыту, накопленному за эти годы, и нашей осведомленности о рынке недвижимости, Ramzy смогла стать лучшей ведущей компанией в области инвестиций в недвижимость в Турции. Благодаря опыту нашей команды в сфере недвижимости в Стамбуле, благодаря нашим знаниям, накопленным за многие годы, и благодаря нашей страсти к продолжению тяжелой работы, мы смогли обогатить нашу компанию сотнями возможностей в сфере недвижимости, и мы были агентами лучших проектов в сфере недвижимости в Турции, и с помощью простого резюме мы упорно работали над тем, чтобы получить ваше доверие.

Наше видение:

Мы рассматриваем Турцию в целом и Стамбул в частности как идеальный центр для ваших инвестиций, а также как кратчайший путь для знакомства с высококлассным образом жизни в Европе. Мы верим в принцип кооперации работаем с командами профессионалов, каждая из которых специализируется на определенном этапе, так что наши сотрудники обладают необходимой компетентностью и полной готовностью к реализации целей и видения "Ramzy Real Estate".

Наша цель:

Нам удалось обеспечить сотни возможностей в сфере недвижимости, и мы смогли создать широкую базу клиентов, которые удовлетворены нашими услугами и консультациями. И мы по-прежнему намерены продолжать в том же духе, не замедляя прогресс в этой области, ставя успех и следование стандартам честности и творчества в качестве цели.

Наши ценности

Сотрудники компании Ramzy Real Estate принимают ряд ценностей, которые отличают ее от других, мы стремимся придерживаться открытости на всех этапах сделки, мы работаем в командном духе, мы поддерживаем этические ценности Мы делаем все возможное, чтобы найти недвижимость, соответствующую вашим желаниям, будь то жилье, инвестиции или получение турецкого гражданства.