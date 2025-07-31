  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Rivage

Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$318,600
;
16
ID: 23146
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.11.2024

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Abu Zabi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    24

O kompleksie

Apartamenty w kompleksie Rivage na wyspie Al Reem w Abu Zabi! Nieruchomości premium! Luksusowa infrastruktura kurortu! Świetna lokalizacja! Znajdziemy mieszkanie z korzystnym oprocentowaniem kredytu hipotecznego lub planem ratalnym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich!

Udogodnienia: salon, klub, zatoka przygód, AquaFit, Aqua Play, strefa jogi, Mangrove Spa, salon cygar i nie tylko.

Lokalizacja:
Infrastruktura komunikacyjna obejmuje rozwiniętą infrastrukturę wokół oraz dogodny dostęp do przystanków komunikacji miejskiej, które znajdują się w odległości 5 minut spacerem.

10 min – Uniwersytet Sorbona w Abu Zabi;
10 min – Akademia Świata GEMS;
10 min - Centrum handlowe Reem;
11 min - Centrum Handlowe Galleria;
15 min – Klinika Cleveland;
20 min – Wyspa Saadiyat;
25 min – Luwr Abu Zabi;
30 min – Międzynarodowe lotnisko w Abu Zabi.

Dostępność dostępnych apartamentów zostanie podana na zapytanie!
Opowiemy Ci wszystko o zakupie nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Napisz lub zadzwoń do nas, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

Lokalizacja na mapie

Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

