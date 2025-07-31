Kompleks mieszkalny Rivage

Apartamenty w kompleksie Rivage na wyspie Al Reem w Abu Zabi! Nieruchomości premium! Luksusowa infrastruktura kurortu! Świetna lokalizacja! Znajdziemy mieszkanie z korzystnym oprocentowaniem kredytu hipotecznego lub planem ratalnym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich!



Udogodnienia: salon, klub, zatoka przygód, AquaFit, Aqua Play, strefa jogi, Mangrove Spa, salon cygar i nie tylko.



Lokalizacja:

Infrastruktura komunikacyjna obejmuje rozwiniętą infrastrukturę wokół oraz dogodny dostęp do przystanków komunikacji miejskiej, które znajdują się w odległości 5 minut spacerem.



10 min – Uniwersytet Sorbona w Abu Zabi;

10 min – Akademia Świata GEMS;

10 min - Centrum handlowe Reem;

11 min - Centrum Handlowe Galleria;

15 min – Klinika Cleveland;

20 min – Wyspa Saadiyat;

25 min – Luwr Abu Zabi;

30 min – Międzynarodowe lotnisko w Abu Zabi.



Dostępność dostępnych apartamentów zostanie podana na zapytanie!

Opowiemy Ci wszystko o zakupie nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Napisz lub zadzwoń do nas, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!