Dubaj, Emiraty Arabskie

od €114,450

357–677 m² 2

Nieruchomości w Dubaju z pełnym wsparciem prawnym. Pomoc w transferze środków. Bezpłatny wybór nieruchomości. - Prowizja dla naszych klientów 0% ( prowizja jest wypłacana przez dewelopera ); - bezpłatne zarządzanie nieruchomościami; - nieoprocentowana rata na okres do 7 lat; - Tylko doświadczeni brokerzy; - Pełna obsługa transakcji; - Ochrona prawna transakcji; - doświadczenie zawodowe powyżej 15 lat; - Pomoc w uzyskaniu miejsca zamieszkania i relokacji; - rekompensata w wysokości 50% cła państwowego; - brokerzy w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Gruzji, Turcji, Tajlandii, Białorusi, Kazachstanie i innych krajach; - Pokazujemy obiekt osobiście lub online; - Uprzywilejowany partner ponad 50 programistów na całym świecie! Oasis 1 to kompleks mieszkalny w nowoczesnej dzielnicy Masdar City, Abu Zabi. Deweloperem projektu są Właściwości Reportażu. Kompleks znajduje się w specjalnym miejscu, naprzeciwko dwóch głównych dróg, Northwest Boulevard Road i Airport Road od strony północno-wschodniej, a także dwie drogi o niskim natężeniu ruchu od strony południowo-wschodniej i południowo-zachodniej przy wjeździe do miasta Masdar. Dzięki wyjątkowym udogodnieniom, spokojnym widokom i krajobrazowi piękno życia jest zawsze w zasięgu ręki. Zalety kompleksu: - basen; - strefa grillowa; - plac zabaw dla dzieci; - parking podziemny; - 24-godzinna ochrona; - Ogrody i parki; - Szkoły i przedszkola. Lokalizacja: Mieszkańcy kompleksu mogą dotrzeć do międzynarodowego lotniska w Abu Zabi w zaledwie 2-3 minuty, do wyspy Yas i centrum Abu Zabi — w 10 minut, i do centrum handlowego Dubai Marina — w 40 minut. Opowiemy o wszystkich zawiłościach związanych z nabywaniem nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Napisz lub zadzwoń, odpowiedz na wszystkie pytania!