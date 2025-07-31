Kompleks mieszkalny MAMSHA GARDENS

Apartamenty w luksusowym projekcie Mamsha Gardens na wyspie Saadiyat w Abu Zabi! Dekoracja premium i system inteligentnego domu! Społeczność ekologiczna! Wiele udogodnień na wygodne życie! Odbieramy obudowę z opłacalnym zakładem na kredyt hipoteczny lub ratę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich!

Wygoda: strefy medytacyjne, kino, salon, siłownia, ogrody dachowe, basen, trawnik na wydarzenia, usługi konsjerżowe i wiele więcej

Wyspa Saadiyat przyciąga najemców i inwestorów o wysokiej wydajności wynajmu i oczekiwanym wzrostowi cen w nadchodzących latach



Lokalizacja:

5 min - Muzeum Narodowe Zayed; 5 min - Luwr Abu Dhabi; 15 min - New York University Abu Dhabi; 15 min - Sorbonne Abu Dhabi; 20 min - Yas Entertainment Island; 25 min międzynarodowe lotnisko w Abu Zabi

Zapewnimy bezpłatne mieszkania na żądanie! Napisz lub zadzwoń, skonsultuj się za darmo!