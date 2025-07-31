  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny MAMSHA GARDENS

Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$837,000
;
13
ID: 23148
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.11.2024

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Abu Zabi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    10

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

Apartamenty w luksusowym projekcie Mamsha Gardens na wyspie Saadiyat w Abu Zabi! Dekoracja premium i system inteligentnego domu! Społeczność ekologiczna! Wiele udogodnień na wygodne życie! Odbieramy obudowę z opłacalnym zakładem na kredyt hipoteczny lub ratę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich!
Wygoda: strefy medytacyjne, kino, salon, siłownia, ogrody dachowe, basen, trawnik na wydarzenia, usługi konsjerżowe i wiele więcej
Wyspa Saadiyat przyciąga najemców i inwestorów o wysokiej wydajności wynajmu i oczekiwanym wzrostowi cen w nadchodzących latach

Lokalizacja:
5 min - Muzeum Narodowe Zayed; 5 min - Luwr Abu Dhabi; 15 min - New York University Abu Dhabi; 15 min - Sorbonne Abu Dhabi; 20 min - Yas Entertainment Island; 25 min międzynarodowe lotnisko w Abu Zabi
Zapewnimy bezpłatne mieszkania na żądanie! Napisz lub zadzwoń, skonsultuj się za darmo!

Lokalizacja na mapie

Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny MAMSHA GARDENS
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$837,000
