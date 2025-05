Strategicznie umiejscowiony w Al Raha Beach, Abu Dhabi; prestiżowy rozwój nabrzeża wzdłuż wschodniego wybrzeża Zatoki Arabskiej. Ta doskonała lokalizacja zapewnia mieszkańcom łatwy dostęp do centrum miasta Abu Zabi i głównych szlaków transportowych prowadzących do Dubaju. Ten highly-end mieszkalny rozwój posiada cztery luksusowe budynki, z których każdy wzrasta do 13 pięter plus piwnica. Oferując w sumie 352 jednostki, zaprojektowane nienagannie, dla tych, którzy nie chcą zadowolić się zwykłym.