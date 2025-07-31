Kompleks mieszkalny Sunstone

Sunstone IMKAN - nadmorska elegancja i harmonia architektoniczna na wyspie Al Reem.
Sunstone to ekskluzywny kompleks mieszkalny z IMKAN Properties, położony w nadmorskiej dzielnicy Makers na wyspie Al Reem. Projekt jest tworzony dla tych, którzy cenią nowoczesny design, naturalną estetykę i atmosferę ośrodka premium.
Zalety kompleksu:
- Lokalizacja nadmorska z szybkim dostępem do plaż;
- Panoramiczne balkony i miękka paleta wnętrza;
- Racjonalne układy odpowiednie dla rodzin i indywidualnych nabywców
- rezydencje dwupoziomowe z powiększonymi przestrzeniami;
- Zrównoważone połączenie prywatności i komfortu resortu.
Infrastruktura Sunstone: wspólny basen z obszarami rekreacyjnymi, luksusowy taras do opalania, plac rekreacyjny przy basenie, kino dla mieszkańców, obszar jogi (w pomieszczeniach i na zewnątrz), teren sportowy i kort tenisowy, rower i chodniki, sala gimnastyczna i centrum fitness w pomieszczeniach, negocjacje i wielofunkcyjne obszary, lobby i przestrzenie wypoczynkowe, plac zabaw dla dzieci, tablice, miejsca do siedzenia i pomieszczenia rekreacyjne, dostęp do plaży, ochrona i nadzór wideo.
Lokalizacja i dojazd:
Centrum Abu Dhabi - 20 minut
Louvre Abu Dhabi - 20 minut
Muzeum Guggenheim - 20 minut
- Muzeum Zayed - 20 minut
Lotnisko Abu Zabi - 30 minut
Międzynarodowe Lotnisko Al Maktoum - 50 minut
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania porady, aktualnych cen oraz wyboru układów Sunstone.