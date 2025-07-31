Kompleks mieszkalny Sunstone

Sunstone IMKAN - nadmorska elegancja i harmonia architektoniczna na wyspie Al Reem.



Sunstone to ekskluzywny kompleks mieszkalny z IMKAN Properties, położony w nadmorskiej dzielnicy Makers na wyspie Al Reem. Projekt jest tworzony dla tych, którzy cenią nowoczesny design, naturalną estetykę i atmosferę ośrodka premium.



Zalety kompleksu:

- Lokalizacja nadmorska z szybkim dostępem do plaż;

- Panoramiczne balkony i miękka paleta wnętrza;

- Racjonalne układy odpowiednie dla rodzin i indywidualnych nabywców

- rezydencje dwupoziomowe z powiększonymi przestrzeniami;

- Zrównoważone połączenie prywatności i komfortu resortu.



Infrastruktura Sunstone: wspólny basen z obszarami rekreacyjnymi, luksusowy taras do opalania, plac rekreacyjny przy basenie, kino dla mieszkańców, obszar jogi (w pomieszczeniach i na zewnątrz), teren sportowy i kort tenisowy, rower i chodniki, sala gimnastyczna i centrum fitness w pomieszczeniach, negocjacje i wielofunkcyjne obszary, lobby i przestrzenie wypoczynkowe, plac zabaw dla dzieci, tablice, miejsca do siedzenia i pomieszczenia rekreacyjne, dostęp do plaży, ochrona i nadzór wideo.



Lokalizacja i dojazd:

Centrum Abu Dhabi - 20 minut

Louvre Abu Dhabi - 20 minut

Muzeum Guggenheim - 20 minut

- Muzeum Zayed - 20 minut

Lotnisko Abu Zabi - 30 minut

Międzynarodowe Lotnisko Al Maktoum - 50 minut



Skontaktuj się z nami w celu uzyskania porady, aktualnych cen oraz wyboru układów Sunstone.