  2. Emiraty Arabskie
  3. Abu Zabi
  4. Kompleks mieszkalny Sunstone

Kompleks mieszkalny Sunstone

Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$735,693
;
26
ID: 33017
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Abu Zabi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    33

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Русский Русский

Sunstone IMKAN - nadmorska elegancja i harmonia architektoniczna na wyspie Al Reem.

Sunstone to ekskluzywny kompleks mieszkalny z IMKAN Properties, położony w nadmorskiej dzielnicy Makers na wyspie Al Reem. Projekt jest tworzony dla tych, którzy cenią nowoczesny design, naturalną estetykę i atmosferę ośrodka premium.

Zalety kompleksu:
- Lokalizacja nadmorska z szybkim dostępem do plaż;
- Panoramiczne balkony i miękka paleta wnętrza;
- Racjonalne układy odpowiednie dla rodzin i indywidualnych nabywców
- rezydencje dwupoziomowe z powiększonymi przestrzeniami;
- Zrównoważone połączenie prywatności i komfortu resortu.

Infrastruktura Sunstone: wspólny basen z obszarami rekreacyjnymi, luksusowy taras do opalania, plac rekreacyjny przy basenie, kino dla mieszkańców, obszar jogi (w pomieszczeniach i na zewnątrz), teren sportowy i kort tenisowy, rower i chodniki, sala gimnastyczna i centrum fitness w pomieszczeniach, negocjacje i wielofunkcyjne obszary, lobby i przestrzenie wypoczynkowe, plac zabaw dla dzieci, tablice, miejsca do siedzenia i pomieszczenia rekreacyjne, dostęp do plaży, ochrona i nadzór wideo.

Lokalizacja i dojazd:
Centrum Abu Dhabi - 20 minut
Louvre Abu Dhabi - 20 minut
Muzeum Guggenheim - 20 minut
- Muzeum Zayed - 20 minut
Lotnisko Abu Zabi - 30 minut
Międzynarodowe Lotnisko Al Maktoum - 50 minut

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania porady, aktualnych cen oraz wyboru układów Sunstone.

Lokalizacja na mapie

Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Sunstone
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$735,693
