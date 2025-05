Kompleks mieszkalny New Selene Beach Residences with a lagoon, a swimming pool and parks, Al Seanneeah, Dubai, UAE

Mieszkańcy plaży na Sobha Siniya Wyspa jest miejscem, gdzie dziewicza natura i luksus łączą się, aby stworzyć nierywalizowaną atmosferę przytulności i komfortu. Wyobraź sobie, że grzejesz się w słońcu, czujesz ciepły piasek pod stopami i zanurzasz się w krystalicznie czystej wodzie, która wydaje się przykuwać cię do ich objęć.

Ten projekt oferuje luksusowe, w pełni umeblowane apartamenty z 1-3 sypialniami, z których okna można podziwiać zapierające dech w piersiach widoki na pole golfowe i musującą plażę morską. Tutaj znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz na pełne wakacje: od aktywnych działań wodnych do spokojnych spacerów wzdłuż odosobnionej plaży. Każdy dzień tutaj zamienia się w wakacje - cieszyć się różnymi zajęciami lub po prostu zrelaksować się w otoczeniu naturalnego piękna.

Duży i pięknie zaprojektowany most o długości 1,7 km łączy wyspę z miastem, zapewniając łatwy dostęp do najlepszych korzyści cywilizacji, pomijając hałas metropolii. Jest to idealne miejsce na częste i spontaniczne weekendowe wycieczki. Można łatwo poruszać się między miastem a nowym domem, ciesząc się malownicze widoki po drodze.

Społeczność na wyspie Sobha Siniya jest miejscem, gdzie luksus spotyka relaks. Będziesz miał wyjątkową okazję, aby być częścią aktywnego życia, gdzie przyjaźnie są wzmacniane na zielonym polu golfowym lub podczas wspólnych weekendów nad morzem.

Każdy dzień przyniesie nowe niezapomniane emocje i wrażenia, które pozostaną w sercu na całe życie.

Nie przegap okazji, aby być częścią tego niesamowitego miejsca, gdzie każdy poranek zaczyna się od uścisku morza i cichego szeptu wiatru. Różne sporty wodne są dostępne dla Ciebie: od nurkowania do kitesurfingu, co przyniesie Ci zapas adrenaliny i nowych wrażeń.

Parki piknikowe

Różne rodzaje sportów wodnych

Basen

Plac zabaw dla dzieci

Ogród dachowy

Czysta plaża

Wyposażenie i wyposażenie w domuLokalizacja i pobliska infrastruktura

Sobha Siniya Wyspa stoi jako jeden z cennych klejnotów naturalnych Zjednoczonych Emiratów Arabskich czekających na zbadanie. Wyspa płynnie miesza spokojne dźwięki i spokojne widoki na Zatokę Arabską, co stale przypomina nietknięte piękno natury. Ciesz się płynną łączność, z głównych węzłów, zaledwie kilka minut jazdy stąd.