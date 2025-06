Kompleks mieszkalny Luxury residential complex on the Marmara Sea in Zeytinburnu, Istanbul, Türkiye

Projekt obejmował prace konserwatorskie nad budynkami historycznymi przy użyciu metod rekonstrukcji światowej klasy. Wcześniej nieużywane XIX-wieczne budynki fabryczne zostały przerobione do wspólnego użytku przez mieszkańców tego nowoczesnego projektu. Ruch jest ukierunkowany pod ziemią, ścieżki dla pieszych, parki i ogrody zostały zaplanowane. Wiele imprez społecznych i artystycznych odbywa się w jasnych, kolorowych i zielonych kwadratach, mieszkańcy mogą dotrzeć pieszo ze swoich domów. Aby ułatwić mieszkańcom dostęp do morza w każdej chwili, zaprojektowano most, który zapewnia bezpośrednie połączenie z morzem i autostradą przybrzeżną. Kawiarnia, centrum kultury i sztuki, centrum sportowe i zdrowotne, sklepy i baseny są dostępne dla mieszkańców projektu. Ponadto kompleks będzie miał obsługę konsjerża.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Marina i wahadłowce morskie oferujące różne trasy transportu wraz z opcji lądowych, morskich i kolejowych systemu pozwala dostać się do pożądanej lokalizacji w krótkim czasie, bez utknięcia w stambuł korków.