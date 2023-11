Residential complex with park views, near the Financial center, Istanbul, Turkey

Kadikoey, Turcja

od €234,954

Poddaj się: 2023

Mieszkańcy tego kompleksu mogą podziwiać wspaniałe widoki na Morze Marmara i centrum Stambułu. Znajduje się w dzielnicy Fikirtepe w azjatyckiej części Stambułu. Charakterystyczną cechą lokalizacji — jest doskonała dostępność transportu. W odległości spaceru znajdują się dwie stacje metra, przystanek metra i autostrada D-100, która pozwala w dogodny sposób dotrzeć do dowolnej części Stambułu. Dojazd na lotnisko jest również łatwy. W odległości spaceru znajduje się park, wiele sklepów i restauracji. W okolicy znajduje się kilka publicznych i prywatnych szpitali, instytucji edukacyjnych i innych placówek socjalnych. Obiekt składa się z trzech skrzyń o wysokości od 7 do 24 pięter. Mają 467 mieszkań i 96 lokali komercyjnych. Kompleks handlowy znajduje się na terenie, co jest szczególnie wygodne dla entuzjastów zakupów. Dostępne są harmonogramy od 1 + 1 do 4 + 1 w kilku wersjach z jedną lub dwiema łazienkami. Powierzchnia mieszkań waha się od 77,74 do 366,83 metrów kwadratowych. Wykończenie odbywa się w stylowym, nowoczesnym designie przy użyciu wysokiej jakości materiałów. Infrastruktura wewnętrzna obejmuje baseny zewnętrzne i wewnętrzne, salę fitness, saunę i łaźnie tureckie, parking wewnętrzny i zewnętrzny. Dla dzieci na terytorium jest kilka placów zabaw. Dzielnica Fikirtepe rozwija się intensywnie, a koszty mieszkań w niej rosną. To sprawia, że obiekt jest atrakcyjny nie tylko na całe życie, ale także na inwestycje.