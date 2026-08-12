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Bliźniaki z basenem na sprzedaż w Turcja

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Antalya
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Mediterranean Region
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Aegean Region
30
Marmara Region
138
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6 obiektów total found
Bliźniak 3 pokoi w Fethiye, Turcja
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Bliźniak 3 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Piętro 2/4
Symfonia Przyrody i Nowoczesności: wasz dwuhistoryczny Raj w FethiyeWyobraźcie sobie miejsce…
$571,996
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Agencja
INEST HOMES
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Bliźniak 2 pokoi w Kepez, Turcja
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Bliźniak 2 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Piętro 1/4
Nowy kompleks mieszkalny w Antalya - stylowe lofty, apartamenty z ogrodem i prywatnymi basen…
$63,340
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Agencja
INEST HOMES
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Bliźniak 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 175 m²
Piętro 31/3
Jalykawak DermilDuplex 175m 2Boutique rezydencja 16 willi i apartamentów3 + 13 łazienkiPula …
$600,000
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TekceTekce
Bliźniak 4 pokoi w Gundogan, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Gundogan, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Piętro 1/2
•    Gundogan Bay — the perfect wind rose and maximum sun all year round.     •    Private r…
$1,20M
VAT
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Bliźniak 3 pokoi w Fethiye, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 104 m²
dowód tożsamości FE 4023Nowoczesny kompleks mieszkalny w Fethiye, dzielnicy Karga jest ideal…
$302,219
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Bliźniak 1 pokój w Mahmutlar, Turcja
Bliźniak 1 pokój
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
*Alanya/ Mahmutlar* *150 MT. OD MORZA *PEŁNY WIDOK NA MORZE 4+1 250 m2 Duplex 9. i 10. p…
$172,421
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Parametry nieruchomości w Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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