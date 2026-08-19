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Bliźniaki na sprzedaż w Golbasi, Turcja

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3 obiekty total found
Bliźniak 3 pokoi w Golbasi, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Golbasi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowe Mieszkania na Sprzedaż w İncek, Ankara Położona wzdłuż nowoczesnej osi rozwoju Ankary, …
$131,868
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Bliźniak 3 pokoi w Golbasi, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Golbasi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty na Sprzedaż w Odległości Spaceru od Codziennych Udogodnień w İncek, Ankara Nowe …
$143,623
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Bliźniak 4 pokoi w Golbasi, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Golbasi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 158 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty Inwestycyjne z 2 i 3 Sypialniami w Doskonałej Lokalizacji w Ankara Gölbaşı Apart…
$218,909
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