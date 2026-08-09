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Bliźniaki na sprzedaż w Aegean Region, Turcja

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30 obiektów total found
Bliźniak 3 pokoi w Fethiye, Turcja
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Bliźniak 3 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Piętro 2/4
Symfonia Przyrody i Nowoczesności: wasz dwuhistoryczny Raj w FethiyeWyobraźcie sobie miejsce…
$571,996
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Bliźniak 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Piętro 1/3
Dwupoziomowy Apartament z 4 Sypialniami w Kompleksie w Centrum Fethiye Fethiye jest jednym z…
$218,605
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Bliźniak 4 pokoi w Efeler, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Efeler, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piętro 4/4
$1,83M
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LDV InvestLDV Invest
Bliźniak 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Apartamenty z 3 Sypialniami, 700 m od Morza w Fethiye Fethiye to prestiżowy nadmor…
$349,556
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Bliźniak 4 pokoi w Çeşme, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Çeşme, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 1/2
Apartamenty Blisko Alaçatı i Plaż w Izmirze Çeşme Reisdere Çeşme to jedno z ważniejszych cen…
$1,14M
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Bliźniak 3 pokoi w Fethiye, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 2/3
Apartamenty ze Wspólnym Basenem w Odległości Spaceru od Plaży w Fethiye Muğla Luksusowy proj…
$261,280
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Bliźniak 6 pokojów w Bodrum, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 328 m²
Liczba kondygnacji 1
Apartamenty z Systemem Smart Home w Kompleksie w Bodrum Gündoğan Apartamenty na sprzedaż zna…
$3,21M
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Bliźniak 6 pokojów w Karsiyaka, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Karsiyaka, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 227 m²
Piętro 9/9
Nowy Dwupoziomowy Apartament z Widokiem na Morze przy Samej Plaży w Karşıyaka, Izmir Ten now…
$1,05M
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Bliźniak 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 173 m²
Piętro 1/3
Nowe Apartamenty na Najbardziej Prestiżowym Wybrzeżu Bodrum Apartamenty na sprzedaż znajdują…
$1,37M
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Bliźniak 4 pokoi w Kusadasi, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Piętro 4/3
Przestronne Apartamenty z Widokiem na Pole Golfowe i Naturę w Kuşadası Kuşadası, położone w …
$576,791
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Bliźniak 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 175 m²
Piętro 31/3
Jalykawak DermilDuplex 175m 2Boutique rezydencja 16 willi i apartamentów3 + 13 łazienkiPula …
$600,000
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Bliźniak 5 pokojów w Efeler, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Efeler, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 210 m²
Piętro 4/4
$1,22M
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Bliźniak 4 pokoi w Karsiyaka, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Karsiyaka, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 5/5
Nowe Dwupoziomowe Apartamenty w Pobliżu Wybrzeża w Izmirze Dwupoziomowe apartamenty w Izmirz…
$178,336
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Bliźniak 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Przestronne Apartamenty z Balkonem i Bogatym Zapleczem Socjalnym w Bodrum Türkbükü Türkbükü,…
$1,35M
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Bliźniak 4 pokoi w Konak, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 8/8
Apartamenty Blisko Wybrzeża w Strzeżonym Budynku w Konak, İzmir Konak jest jedną z najważnie…
$830,085
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Bliźniak 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro 1/3
Nowe Apartamenty na Najbardziej Prestiżowym Wybrzeżu Bodrum Apartamenty na sprzedaż znajdują…
$1,03M
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Bliźniak 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
Piętro 1/2
Apartamenty z Widokiem na Morze i Miasto w Kmpleksie z Basenem w Bodrum Konacık Te apartamen…
$821,992
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Bliźniak 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 3/3
Dwupoziomowy Apartament z Widokiem na Morze, Blisko Promenady w Fethiye Fethiye to jedno z n…
$501,750
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Bliźniak 3 pokoi w Kusadasi, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2/3
Apartamenty ze Wspólnym Basenem Blisko Plaży w Kuşadası Te stylowe apartamenty znajdują się …
$241,616
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Bliźniak 3 pokoi w Fethiye, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 2/3
Eleganckie Apartamenty w Wysokiej Jakości Projekcie w Centralnej Lokalizacji w Fethiye Fethi…
$201,163
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Bliźniak 3 pokoi w Konak, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Piętro 8/8
Apartamenty Blisko Wybrzeża w Strzeżonym Budynku w Konak, İzmir Konak jest jedną z najważnie…
$682,103
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Bliźniak 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Piętro 2/3
Dwupoziomowe Apartamenty z 3 Sypialniami, 500 m od Plaży w Fethiye Çalış Apartamenty znajduj…
$377,831
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Bliźniak 5 pokojów w Efeler, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Efeler, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Piętro 3/3
$1,57M
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Bliźniak 5 pokojów w Konak, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Konak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Piętro 8/10
Apartament w Nowo Wybudowanym, Rodzinnym Budynku w Izmirze Alsancak Specjalnie zaprojektowan…
$927,198
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Bliźniak 3 pokoi w Çeşme, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Çeşme, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/2
Apartamenty Blisko Alaçatı i Plaż w Izmirze Çeşme Reisdere Çeşme to jedno z ważniejszych cen…
$833,315
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Bliźniak 6 pokojów w Bodrum, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 3
Mieszkania z Systemem Smart Home w Kompleksie z Basenem Komunalnym w Bodrum Bardakçı Mieszka…
$922,573
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Bliźniak 4 pokoi w Didim, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Didim, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 2/3
$7,53M
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Bliźniak 4 pokoi w Gundogan, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Gundogan, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Piętro 1/2
•    Gundogan Bay — the perfect wind rose and maximum sun all year round.     •    Private r…
$1,20M
VAT
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Bliźniak 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Piętro 1/3
Mieszkania z Systemem Smart Home w Kompleksie z Basenem Komunalnym w Bodrum Bardakçı Mieszka…
$512,155
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Bliźniak 3 pokoi w Fethiye, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 104 m²
dowód tożsamości FE 4023Nowoczesny kompleks mieszkalny w Fethiye, dzielnicy Karga jest ideal…
$302,219
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Parametry nieruchomości w Aegean Region, Turcja

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